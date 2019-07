Il Pd rilancia il casello di Alvisopoli-Bibione: «Strategico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Ora che il Cipe ha approvato l'accordo con la convenzione della Newco, non si perda ulteriore tempo per programmare, progettare e realizzare il nuovo casello di Alvisopoli-Bibione lungo l'A4». Lo dichiara Sara Moretto (in foto), deputata del Partito Denocratico, dopo l'ok alla costituzione della nuova società concessionaria pubblica di Veneto e Friuli Venezia Giulia, a cui spetterà anche la gestione della Venezia-Trieste. «L'approvazione del Cipe aggiunge la dem conferma la bontà dell'iter avviato dal Governo targato Pd per...