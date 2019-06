Il Pd: «È necessario cambiare il riparto dei fondi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Anche quest'anno le aziende sanitarie del Veneto potranno contare su un sostegno di 21 milioni nella realizzazione delle attività sociosanitarie. Per il 2019, infatti, la Regione ha deciso di confermare l'importo fissato nel 2018. Invece fino al 2017 lo stanziamento ammontava a 18 milioni, somma ritenuta insufficiente anche perché suddivisa in base a «una formula di riparto in cui ha prevalso il criterio storico, generando sperequazioni tra i vari ambiti territoriali», come si legge nella delibera pubblicata sul Bur, che ha...