Il Pd: «Case Ater, la nuova legge va sospesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAVENEZIA La battaglia sulle case popolari entra a Palazzo. È prevista per oggi a Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, la discussione della mozione con cui il Partito Democratico chiede alla Giunta di «sospendere l'applicazione» della legge del 2017, i cui effetti hanno cominciato a farsi sentire sulle vecchie assegnazioni a partire dallo scorso luglio, «al fine di apportare le modifiche necessarie per eliminare gli effetti iniqui e distorcenti», evidenziati in questi due mesi anche dai sindacati degli inquilini. Così ieri,...