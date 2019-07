Il patriarca Moraglia: «Non diventi Disneyland»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA La paura per Venezia suscitata dal passaggio delle grandi navi da crociera ha coinvolto anche il patriarca Francesco Moraglia che nel suo intervento a tinte forti ha scomodato pure Tito Livio per mettere in risalto il tempo che si sta perdendo quando invece bisognerebbe agire. «Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata» è stata la sua citazione all'inaugurazione del ponte votivo, facendo capire che tra studi di fattibilità e tavole rotonde si può perdere Venezia.Non solo grandi navi, quindi, ma anche difesa della...