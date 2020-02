IL RITIRO

VENEZIA Con un post pubblicato su Facebook da Davide Lovat, il Popolo di San Marco ha annunciato di ritirare «la sua adesione dal comitato elettorale denominato Partito dei Veneti, costituito in vista delle elezioni regionali. La decisione è maturata in seguito ai recenti sviluppi che hanno portato alla designazione del candidato presidente di Regione». E cioè Antonio Guadagnini: l'attuale consigliere regionale di Siamo Veneto, che nel 2015 era stato eletto con la lista Indipendenza Noi Veneto con Zaia, è stato scelto come candidato governatore del Partito dei Veneti dopo che si sono ritirati prima l'imprenditore vicentino Roberto Brazzale e poi il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti. La candidatura di Guadagnini sarà presentata martedì a Vicenza. Con l'uscita del Popolo di San Marco, il fronte venetista autonomista e indipendentista torna a sgretolarsi.

Nel post Lovat spiega che nel processo decisionale che ha portato alla scelta di Guadagnini «sono emerse incompatibilità» sia nel «metodo usato per la designazione» che nel merito, «cioè i contenuti ideologici e filosofico-politici che saranno proposti all'elettorato in conseguenza di questa scelta». «Tale evoluzione ha fatto venir meno i presupposti per la partecipazione della nostra associazione culturale-politica che è la sola tra quelle che avevano aderito al comitato elettorale a promuovere nei territori che furono della Repubblica Veneta la battaglia per l'autodeterminazione dei Veneti secondo valori cristiano-popolari marciani, valori per noi irrinunciabili». (al.va.)

