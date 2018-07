CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il padovano Marco Marin, deputato di Fi, è stato campione olimpico di scherma.Cosa pensa del rinvio?«Se il presidente Giovanni Malagò e il Coni hanno chiesto al Cio più tempo, hanno fatto bene. Vogliono che la scelta della candidata sia ben ponderata, perché la città che verrà selezionata dovrà poi far vincere l'Italia e tutto lo sport italiano».Ritiene che il Coni voglia evitare al Paese una figuraccia come fu quella di Roma 2024?«Quella, per tutti noi che amiamo lo sport, è una ferita ancora aperta. L'Italia avrebbe davvero potuto...