LA RIAPERTURA

VERONA «L'Azienda ospedaliera ha attivato nuove procedure, sanificato tutti gli ambienti, installato nuovi filtri per l'acqua e cambiato quelli per l'aria». A dirlo è Massimo Franchi, docente universitario e direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, che proprio ieri ha riaperto la sua attività dopo mesi di blocco per l'emergenza Citrobacter che ha portato alla tragica morte di 4 neonati ricoverati in Terapia intensiva neonatale, con altri 92 infettati, nove dei quali hanno riportato gravi lesioni al cervello che li segneranno per tutta la vita. Scusi professore, ma quei filtri per l'acqua prima non c'erano? E la Commissione dice che il batterio era annidato proprio nei rubinetti? «Io rispondo da quando sono diventato responsabile del Dipartimento da maggio di quest'anno. E da allora sono stati installati, durante i lavori decisi dalla direzione per sanificare e mettere in sicurezza tutti i reparti dell'intero Ospedale della Donna e del Bambino, quei filtri per l'acqua che viene iperclorata. Così come sono stati sanificati e verificati tutti gli ambienti».

SOLO A LUGLIO

Ed infatti, nella relazione della Commissione si nota che «dalla documentazione fornita, si rileva che è presente un sistema di disinfezione dell'impianto idrico con biossido di cloro ma sembra che i filtri antibatterici terminali siano stati posizionati a luglio 2020». E sempre il documento che ha rilevato come il batterio killer sia uscito dall'acqua del rubinetto del reparto di Terapia intensiva neonatale, per poi probabilmente diffondersi anche a quello di Terapia intensiva pediatrica, cita come nel «Verbale del 10.07.2020 dell'Azienda ospedaliera... viene richiesta la verifica delle procedure e affrontato il problema relativo alla positività da Pseudomonas (altro batterio), attraverso l'installazione degli specifici filtri assoluti in tutte le aree critiche e si verifica la possibilità di inserire l'impianto di biossido di cloro anche nell'acqua fredda oltre alla verifica delle percentuali di biossido di cloro nei punti terminali». Tutto questo, in un reparto di un ospedale nuovo, inaugurato nel marzo del 2017. Franchi, insomma, è stato mandato sul fronte dell'ospedale Veronese, dove la direzione nelle scorse settimane risulta aver già cambiato ruolo e spostato in altri reparti personale della Terapia intensiva neonatale e di quella pediatrica. Con il primario stesso, Paolo Biban, messo in disparte.

LA CHIUSURA

«Quello che è accaduto è terribile e la Magistratura deve fare il suo corso - sottolinea Franchi -. Io rispondo di questi reparti da maggio e non abbiamo più avuto alcun caso di infezione da questo insidioso batterio. Certo, la Commissione ispettiva solleva tutta una serie di problematiche e rileva delle incongruenze gravi nel comportamento del personale. Devono essere fatte tutte le verifiche del caso. Voglio però chiarire che l'Azienda ospedaliera, appena saputo dell'infezione, ha agito in modo forte, basti pensare che dalla mattina alla sera si è chiuso un punto nascite che faceva 3600 parti l'anno. Con direzione e personale che si sono dannati per sistemare queste partorienti negli ospedali di Negrar, Peschiera, Legnago, Villafranca e San Bonifacio. E questo per mettere in sicurezza le assistite ed il loro bambini, e per poter partire con un lavoro enorme quanto dovuto di sanificazione, controllo delle procedure, installazione di nuovi sistemi di filtraggio. Abbiamo creato un percorso guidato per l'utenza, con tamponi e controlli. E oggi posso dire che umanamente il punto nascite dell'ospedale di Borgo Trento di Verona è sicuro». Questo per il reparto di Pediatria, ma per Terapia intensiva neonatale? «Da ieri siamo pronti ad accogliere partorienti alla 34. settimana. Per la Terapia intensiva neonatale e per quella Pediatrica si dovrà attendere fine settembre-primi di ottobre per completare controlli, verifiche, ulteriori sanificazioni». Ma lei si è dato una spiegazione di quanto avvenuto? «Qui parliamo di bambini nati prematuri, di 1 - 1,5 chili, con problemi enormi, che vengono controllati e alimentati con migliaia di tubicini e che per questo sono toccati, girati, sistemati continuamente dal personale. E poi, sono casi in cui la mortalità purtroppo è ancora forte ed anche i problemi possibili al cervello, al di là dell'infezione da Citrobacter. Forse non si è capito quanto stava avvenendo, ma non spetta a me dirlo. Lo stabilirà, giustamente, la magistratura con le dovute responsabilità».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA