CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NODOTREVISO I commissariamenti si faranno. Ma con calma. Venerdì sera al K3, sede trevigiana della Lega, Gianantonio Da Re ha convocato il direttivo nazionale per affrontare proprio lo spinosissimo caso di quei segretari provinciali eletti in Parlamento e, da Statuto del Carroccio, diventati incompatibili con il proprio incarico all'interno del partito. Per Da Re è un problema non da poco: sei segreterie provinciali su sette dovranno essere commissariate. L'elenco comprende Paolo Saviane (Belluno); Sergio Vallotto (Venezia); Andrea...