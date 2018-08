Il mio record positivo? Se si è eletti bisogna partecipare ai lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Manuela Lanzarin, vicentina, eletta in consiglio regionale nella Lista Zaia e poi scelta dal governatore per occuparsi del Sociale, è l'unico assessore con il record di presenze: 181 su 181.Assessore Lanzarin, come fa a non perdersi un consiglio?«Se si viene eletti in consiglio, pur nel limite degli impegni istituzionali, bisogna cercare di essere presenti».Perché lei ci riesce e i suoi colleghi assessori no?«Tra i miei referati c'è anche quello dei Rapporti con il consiglio. Se i miei colleghi talvolta non sono presenti è perché hanno...