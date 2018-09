Il ministro Stefani: «Pro loco, servono regole su misura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVALPIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) «Il grande errore è che per superare le diversità si è creata una normativa uniforme, che anziché eguagliare, amplia le differenze. Non si possono applicare le regole di un grande concerto, di un grande evento, ad una manifestazione di paese con trecento persone. La Circolare sagre ha creato notevoli problemi. Una normativa che valga per Europa, Italia e Comuni è sbagliata. Di qui l'importanza delle autonomie che fa risultare la vera qualità del proprio campanile, quindi accanto al Made in Italy,...