Il migrante espulso è libero «Per colpa della burocrazia»

IL CASOVENEZIA Koubyb Bkhairia ha 18 anni, è tunisino e sul finire di novembre, nel giro di cinque giorni, viene arrestato e condannato per due volte. Nella prima sentenza il giudice gli impone il divieto di dimora a Venezia, che lui vìola. Pochi giorni dopo ancora un arresto, ancora una sentenza unita all'immediata espulsione attraverso un Cie, i centri di identificazione ed espulsione ora Cpr, centro per il rimpatrio. Ma Koubyb Bkhairia non è salito su nessun aereo diretto in Tunisia, perché ha beneficiato di un corto circuito nella...