CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL METEOBELLUNO Arriva la neve. Le previsioni parlano di 30, 50 centimetri tra i 1500 e i 1700 metri. Quanto basta per far scattare l'allarme valanghe a livello giallo e per costringere il prefetto di Belluno ad anticipare l'obbligo di circolazione con catene a bordo già dalle sei di oggi. Quindici punti della viabilità provinciale: dal Passo Duran, all'Alemagna tra Dogana Vecchia (Cortina) e il confine della provincia, saranno vietate per chi non ha gomme da neve o catene. Ma se le abbondanti nevicate fanno scattare i piani maltempo...