Il mercato chiama e il Prosecco si apre alla tendenza rosé

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENOLOGIATREVISO Circa 15 milioni di bottiglie e prima vendemmia ufficiale nell'autunno 2019: benvenuto Prosecco rosé. Ecco come il Consorzio Doc si propone di intercettare la richiesta dei consumatori e di differenziare la produzione con un prodotto di segmento alto. La notizia, circolata nei giorni del Vinitaly e mai smentita, è oggi realtà. «Stiamo effettuando le sperimentazioni per trovare il punto di colore adatto. Ma se tutto va secondo previsione, saremo in grado alla fine della primavera di convocare l'assemblea e proporre la...