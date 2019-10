«Il manganello? Uno slogan forse esagerato, ma il problema esiste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICASAN GIORGIO DELLE PERTICHE La polemica sul manganello? «A Roma ho lanciato uno slogan, forse esagerando, ma credo che chi ci difende debba essere maggiormente tutelato». Ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, nel padovano, per la 272^ edizione dell'antica fiera, il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a meglio precisare la sua posizione in merito all'uso del manganello.Sabato scorso, in piazza San Giovanni a Roma, alla manifestazione del centrodestra, il governatore aveva detto di «togliere il galateo alle forze...