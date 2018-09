Il manager della felicità in ufficio: «Per far amare il lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀCASTELFRANCO In azienda arriva il manager della felicità, un coach delle emozioni per aumentare la produttività in ufficio. Ad introdurre una psicologa dedicata ai lavoratori e al loro benessere interiore, con lo scopo di continuare ad accrescere il fatturato, la società di comunicazione web e social media di Castelfranco Veneto Velvet Media. Da metà settembre negli spazi della società arriverà una psicoterapeuta che, una volta a settimana, sarà a disposizione dei 130 dipendenti per aiutarli nel loro personale processo di...