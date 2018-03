CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MALCOSTUMEVENEZIA Basta che le temperature si alzino un po' perché a Venezia il malcostume torni a far parlare di sé. E non in qualche angolo o calle nascosti, ma al centro di uno dei campi più attraversati, all'ombra di uno dei monumenti più conosciuti.Giovedì mattina sotto la statua di Carlo Goldoni in campo San Bartolomeo, un gruppetto di cinesi ha iniziato a banchettare. Il campo a quell'ora era pieno di turisti e un paio di veneziane, alla scena, hanno ripreso in malo modo i maleducati, appellandosi al regolamento sul decoro. Non...