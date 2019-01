«Il M5s non è contro la Pedemontana» Ma il tavolo tecnico viene bocciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Il Movimento 5 Stelle non è contrario alla Pedemontana, ma riteniamo che un'opera si debba fare nel rispetto di certi canoni di economicità». È quanto ha affermato la consigliera regionale pentastellata Erika Baldin durante la discussione ieri a Palazzo Ferro Fini della mozione che chiedeva di aprire un tavolo tecnico per superare le criticità rilevate dalla Corte dei Conti sulla Superstrada Pedemontana veneta, andando in particolare a valutare la possibilità di rivedere il Piano economico finanziario. Illustrata da Jacopo...