VENEZIA Sono partite le regionarie del Movimento 5 Stelle. Da ieri mattina, e fino alle 12 di lunedì 10 febbraio, gli aspiranti consiglieri regionali possono depositare la propria autocandidatura su Rousseau, dopodiché entro la fine del mese prossimo si svolgeranno le presentazioni sul territorio (le famose graticole) e la votazione sulla piattaforma, secondo una procedura che sarà replicata per la scelta del candidato governatore. L'operazione riguarda le sei Regioni al rinnovo in primavera, ma con un regolamento differenziato per Veneto, Campania e Marche, rispetto a quello di Liguria, Puglia e Marche: nelle prime tre risulta ancora aperta la porta alle alleanze non solo con le forze civiche ma pure con gli altri partiti, anche se il capogruppo veneto uscente (e co-responsabile elettorale) Jacopo Berti precisa: «Per quanto riguarda il Pd, si tratta di una possibilità puramente formale».

Annunciando il via all'attività, Il blog delle stelle ha infatti puntualizzato che le varie aree potranno avere declinazioni diverse: «La fase tecnica di acquisizione delle disponibilità degli iscritti a candidarsi come consiglieri regionali rimane in ogni caso collegata ad ogni eventuale decisione politica assunta per i singoli territori regionali». Ad ogni modo, fra i requisiti generali è previsto che i candidati siano iscritti «all'associazione Movimento 5 Stelle», ne «accettino lo Statuto e il Codice Etico», «non abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o non siano stati rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale» per reati fra cui corruzione, concussione, mafia, illeciti ambientali, truffa, usura, con la postilla che «sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio». Inoltre per chi è attualmente consigliere comunale, il consenso alla candidatura deve arrivare «all'unanimità» dai colleghi del suo gruppo.

Per quanto riguarda le specificazioni venete, chi si propone come comandante dovrà essere pronto anche alla corsa da soldato semplice: «Coloro i quali presenteranno candidatura come Presidente della Regione e non venissero scelti in sede di votazione online avranno l'obbligo di candidarsi come consigliere regionale». Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau potrà esprimere fino a 3 preferenze per i consiglieri, ma solo 1 per il presidente. In quest'ultima selezione, «in caso non venga raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, ci sarà una successiva votazione tra i due candidati più votati che accetteranno di partecipare alla successiva consultazione dove sarà necessaria la maggioranza semplice».

Il leader nazionale del M5s, al momento il reggente Vito Crimi, avrà poi due prerogative. La prima: «È facoltà del Capo Politico sottoporre agli iscritti, attraverso una votazione su base regionale, la proposta di un candidato Presidente, esterno o iscritto al Movimento 5 Stelle». Nel caso di un civico, avrà meno vincoli: i requisiti previsti dal codice etico dovranno essere rispettati dal consigliere più votato. C'è poi la seconda peculiarità, diretta conseguenza di quanto deciso dagli attivisti sei mesi fa: «In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 rimane comunque facoltà del Capo Politico proporre eventuali alleanze, sotto la sua diretta supervisione. In tal caso tale proposta di alleanza sarà sottoposta agli iscritti con una votazione online sulla piattaforma Rousseau a livello regionale».

Berti ribadisce però che la proposta di un voto della base sull'ipotesi di un asse giallorosso, rilanciata dal ministro Federico D'Incà, è da considerare scarta in Veneto: «Continuiamo a dialogare con le reti civiche e ambientaliste, ma non con Il Veneto che vogliamo, perché noi col Pd non andiamo. Con compattezza e coerenza, non ci esaltiamo dopo le vittorie e non ci abbattiamo dopo le sconfitte, per cui malgrado i risultati di Emilia Romagna e Calabria vogliamo andare avanti per la nostra strada».

