IL LUTTOUDINE È morto il sindacalista e politico Mario Toros. Originario di Pagnacco (Udine), Toros è morto ieri all'età di 95 anni. Tra i fondatori della Cisl, il friulano era stato parlamentare della Democrazia Cristiana, prima deputato e poi senatore, per un totale di 29 anni, nonché ministro del Lavoro nel governo Moro, al tempo del terremoto del 1976 in Friuli Venezia Giulia. IL CORDOGLIONumerose le attestazioni di cordoglio. Ha detto il governatore Massimiliano Fedriga (Lega): «Pochi politici come Mario Toros hanno inciso così...