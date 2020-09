LA SENTENZA

Gli alberghi a 5 stelle e la foto con Ivanka Trump, la festa da 200.000 euro e i regali per le banche d'affari, i tassi di rendimento al 12,5% e le vacanze alle Seychelles. Istantanee dall'album del broker dei vip, o meglio sedicente tale, visto il verdetto che in primo grado ha condannato il padovano Nicolò Svizzero a 3 anni e 4 mesi di reclusione, più 5.000 euro di multa e altri 257.500 fra risarcimento e provvisionale, per esercizio abusivo di intermediazione finanziaria. «Egli ha agito senza scrupoli per accumulare patrimoni e arricchire sé e la propria famiglia», scrive il giudice Elena Lazzarin nelle motivazioni della sentenza.

I CONTI

Si tratta del filone giudiziario riguardante la gestione di quasi 30 milioni di euro, che un investitore veneto e quattro lombardi avevano affidato al 42enne, attualmente indagato in altri due procedimenti: in Italia per truffa aggravata, tentata estorsione e insolvenza fraudolenta; in Svizzera per appropriazione indebita, amministrazione infedele, truffa e riciclaggio. L'inchiesta della Procura e gli accertamenti della Guardia di finanza erano partiti dalla denuncia di un'agenzia di viaggi di Selvazzano Dentro, a cui Svizzero si era presentato come capo delle società Nsmfo e Nsmfo Investments, entrambe con sede a Singapore, una delle metropoli in cui l'uomo «aveva bisogno di viaggiare di frequente» così come a New York, Abu Dhabi e Londra.

Inizialmente un buon cliente, ma dalla fine del 2017 un cattivo pagatore, al punto da accumulare negli hotel «debiti per spese extra o non preventivamente concordate» per 226.774,20 euro. Ecco allora «le reiterate richieste di rientro e le innumerevoli scuse accampate dall'imputato», ma anche la minaccia a una delle due titolari «di mostrare sue foto hard se avesse coltivato azioni per il recupero dei crediti» e, malgrado la diffida a saldare i suoi conti, l'ennesimo addebito sulla carta American Express dell'agenzia di un esborso per 7.500 euro all'hotel Mandarin Oriental di Milano. Quasi spiccioli in confronto all'esposizione per 200.000 euro con l'impresa di Albignasego che aveva organizzato «una sfarzosa festa» al Badrutts Palace di Sankt Moritz, per il compleanno del faccendiere e l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Ditta che era stata anche incaricata di acquistare e spedire «prodotti di lusso» a potenziali clienti come Morgan Stanley, Jp Morgan e Merrill Lynch.

LE BUGIE

Ma come rispondeva Svizzero alle richieste di rientro dei propri fornitori e creditori? Annota il giudice Lazzarin: «Esibendo grandiose strategie di investimento e ottimi risultati, dando un'immagine di professionalità con utilizzo di termini in lingua inglese, di una grafica curata e l'apposizione di foto di suoi collaboratori». Tutte bugie: «nessun ufficio di rappresentanza c'era a Lugano», «non vi era alcuna licenza per l'attività finanziaria rilasciata a suo nome» e «nemmeno in Italia era iscritto ad alcun Albo, men che mai quello dei consulenti finanziari». L'intermediario promuoveva eventi per il Gran Premio di Formula 1 di Singapore nel 2014 e nel 2016, ma intanto «le attestazioni della certificazione dei bilanci della Nsmfo di Ernst and Young erano false».

Svizzero a un imprenditore di Monselice rimborsava solo 9 dei 27 milioni ricevuti in affidamento, a un investitore di Pavia «si presentava come appartenente a una facoltosa famiglia, essendo la madre Diana una delle eredi della famiglia Morellato e lo zio Mauro Biasuzzi un noto costruttore». Con molti clienti «vantava importanti ed esclusive relazioni anche negli Stati Uniti», come apparentemente testimoniato dalla foto con la figlia prediletta di Donald Trump, millantando affari tra cui «una proposta di private equity, relativa alla bonifica di terreni e ristrutturazione di un ramo della De' Longhi in Cina, cosa seccamente smentita dal dott. Fabio De' Longhi», scrive il magistrato.

NESSUNA ATTENUANTE

Per il Tribunale, il padovano non merita alcuna attenuante: «Egli parte da una posizione avvantaggiata - almeno socialmente -, ha una laurea, ha disponibilità economiche più che sufficienti a vivere dignitosamente, comprende pienamente il disvalore della propria condotta, circostanze che portano a ritenere più intenso il dolo e maggiore la riprovevolezza del suo operato».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA