Il liceo scientifico biomedico che prepara a facoltà sanitarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dottori come insegnanti e laboratori dell'ospedale come aule. Adesso è possibile studiare da medici fin dalle superiori. Il liceo scientifico del Duca degli Abruzzi di Treviso, unico in Veneto, è stato inserito dal ministero dell'Istruzione nell'elenco delle 35 scuole italiane che potranno avviare la cosiddetta curvatura biomedica. Il normale orario del triennio verrà ampliato con l'inserimento di 150 ore di lezioni tenute in collaborazione con l'Ordine dei medici di Treviso. Si partirà da subito con la classe terza. «Verrà rafforzato...