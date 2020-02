Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo è stata la rivelazioni delle iscrizioni scolastiche per il prossimo anno. «Peccato che i posti disponibili non siano sufficienti, sulla base di criteri individuati dal consiglio di istituto faremo una graduatoria» spiega Mirella Topazio, 42 anni, dirigente scolastica al liceo Stefanini di Mestre, 1.050 studenti suddivisi negli indirizzi di Scienze applicate, Economico sociale, Scienze umane e Linguistico che offre anche lo studio del cinese.

Quale indirizzo scelgono gli studenti?

«Nella nostra scuola le iscrizioni sono equamente ripartite tra i vari indirizzi di liceo, anche se c'è stato un notevole incremento dello scientifico sportivo, davvero un peccato avere una sola classe, le domande hanno superato di gran lunga la disponibilità dei posti».

I linguistico con il cinese funziona?

«Sì anche se quest'anno abbiamo dovuto sospendere il viaggio in Cina con i ragazzi delle nostre quarte. Un viaggio impegnativo, anche da un punto di vista economico, ma le famiglie avevano aderito con entusiasmo disponibili nel fare questo investimento culturale. Era già tutto organizzato per maggio, ma abbiamo dovuto rinunciare a causa del Coronavirus».

Cosa fanno i vostri studenti terminato il liceo?

«Vengono al liceo per proseguire poi con gli studi. La maggior parte dei nostri studenti dopo il diploma si iscrive quindi all'università».

r.ian.

