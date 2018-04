Il lavaggio di tende e bandiere costa 145mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il vilipendio alla bandiera è un reato che prevede la reclusione da uno a tre anni, secondo quanto previsto dal codice penale. Devono averlo preso talmente sul serio, sul Canal Grande, da non lesinare i fondi necessari ad assicurare la pulizia dei vessilli esposti a Palazzo Balbi e in tutte le altre sedi della Regione. Secondo il decreto pubblicato sul Bur di ieri, infatti, ammonta a 145.323,96 euro l'importo massimo della spesa triennale per il «servizio di lavaggio, finissaggio e servizi accessori» riguardante vessilli e tende....