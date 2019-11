CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOARSIÈ (BELLUNO) È un mistero lungo 6 anni quello di Katia Mores, scomparsa in India nell'indifferenza totale delle autorità italiane e indiane. La donna, originaria di Arsié (Belluno), residente a Padova, che oggi avrebbe 57 anni, sparì nel febbraio del 2013. La polizia del posto non l'ha mai cercata, pensando a una scomparsa volontaria. Solo ora, a distanza di 6 anni, si indaga sul caso: gli agenti indiani di Puttaparthi, il villaggio dell'India famoso per il guru Sai Baba, dove Katia avrebbe alloggiato prima di volatilizzarsi,...