Il Garante dei diritti accusa le Ulss

LA DENUNCIAVENEZIA Se un cittadino si rivolge al Garante regionale dei diritti della persona (quello che una volta era il Difensore civico) è perché da solo, con le proprie gambe, non riesce ad avere risposte dalla pubblica amministrazione. Ma se nemmeno il Garante riesce a farsi aprire la porta dai funzionari e dirigenti pubblici - e mica ministeriali, tutti della Regione da cui dipende anche lo stesso Garante - allora c'è qualcosa che non quadra. Eppure è andata così: di fronte a una serie di segnalazioni di cittadini veneti per la...