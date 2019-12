Il Friuli Venezia Giulia stanzia 50 milioni per far nascere bimbi

IL BILANCIO

TRIESTE Una legge forte, con portafoglio. Non una norma-manifesto. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha annunciato la nascita, nei primi sei mesi del 2020, di un provvedimento-quadro che ha due obiettivi ambiziosi, per i critici irraggiungibili: aiutare le famiglie a mettere al mondo più bambini e contrastare calo demografico e invecchiamento medio della popolazione. Per centrare il bersaglio, nel discorso di fine anno pronunciato ieri, il leader leghista ha messo sul tavolo oltre 50 milioni di euro. Un capitolo della Finanziaria interamente dedicato alle politiche a favore di famiglia e natalità.

LE MISURE

Sedici milioni di euro per il bonus bebè, 3 milioni per i centri estivi, la conferma dei contributi per gli asili nido nel 2020 e la riduzione del 50 per cento del costo del trasporto pubblico locale per gli studenti, a cui si aggiunge anche un contributo di circa 12 milioni per la stabilizzazione delle donne lavoratrici con figli e i 10 milioni destinati alle agevolazioni legate al trasporto pubblico locale. «La nuova norma che siamo pronti a varare - ha detto Fedriga - vuole essere sia un provvedimento economico che una leva culturale: l'incremento delle risorse, che nel 2020 arriverà ad oltre 50 milioni di euro, dovrà essere accompagnato da una campagna in grado di cambiare l'atteggiamento culturale nei confronti della maternità. Prendiamo spunto dai Paesi dell'Europa settentrionale, dove le ragazze-madri hanno vantaggi e tutele nel mondo del lavoro. Con calma vogliamo arrivare a questo».

IMMIGRAZIONE

Massimiliano Fedriga si è soffermato anche sui pattugliamenti misti che da luglio vedono impegnati i reparti della polizia italiana con quelli delle forze dell'ordine slovene. A fronte di un aumento annuale degli ingressi irregolari di quasi il 50 per cento (i dati li ha forniti ieri la Questura di Trieste), il presidente del Friuli Venezia Giulia ha promesso che nei primi sei mesi del prossimo anno la sicurezza del confine sarà rafforzata con l'aiuto della tecnologia. «Arriveranno droni in grado di sorvolare le aree boschive più difficili da raggiungere e soprattutto delle telecamere termiche che riusciranno a rintracciare i movimenti delle persone anche di notte e a tre-quattro chilometri di distanza».

Marco Agrusti

