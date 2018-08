CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSPuò sembrare un paradosso ai non addetti ai lavori, ma la notizia che 103 persone sono indagate per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio per la contraffazione del prosciutto San Daniele può anche essere vista in modo positivo. Perché è la conferma che in Italia i controlli funzionano. Ma il dato negativo è che a scoprire questa truffa è stato non l'organo di controllo deputato, cioè il Consorzio, ma la Procura di Pordenone che ha indagato i responsabili e gli impiegati del macello di Aviano, allevatori,...