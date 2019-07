CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSBELLUNO La chiamano nuova emigrazione. È nata nel periodo tra il 2007 e il 2012, gli anni della grande crisi finanziaria globale. Da allora i giovani veneti, tra i 25 e i 35 anni, cominciano a ripercorrere le strade dell'emigrazione che i loro trisavoli avevano aperto negli anni successivi all'Unità d'Italia. Vanno a vivere all'estero, in cerca di una qualità di vita diverse, di opportunità di lavoro migliori, che in Italia non trovano. Un fenomeno che toglie al Veneto energie fresche e prospettive di futuro, e regala agli altri...