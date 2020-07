IL FESTIVAL

PORDENONE Il convitato di pietra che irrompe stravolgendo abitudini e ogni forma di narrazione della realtà: è Covid-19 la grande sfida della 21ma edizione di Pordenonelegge, il festival letterario che, nonostante le difficoltà dovute alle misure di contenimento della pandemia, si terrà dal 16 al 20 settembre a Pordenone. Cinque giornate in cui si alterneranno autori italiani e stranieri in oltre un centinaio di appuntamenti per la gran parte dal vivo. Saranno gli ospiti italiani a garantire per la quasi totalità la partecipazione fisica alla manifestazione, che non mancherà di tradurre anche online oltre la metà degli appuntamenti. «Guardiamo avanti, con coraggio e augurandoci che questa edizione sia un valore aggiunto per le prossime» ha commentato ieri Giovanni Pavan, presidente della Fondazione Pordenonelegge durante la presentazione del festival.

Tra gli autori che parteciperanno dal vivo alla rassegna, anche due stranieri, nonostante le difficoltà dei viaggi internazionali: la scrittrice premio Nobel Olga Tokarczuk, a cui sarà conferito il Premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo, così come il canadese Christopher Wylie, la prima grande talpa tra i millenialls, famoso per le sue rivelazioni sull'uso spropositato di dati nella Silicon Valley che portarono all'esplosione dei casi legati a Cambridge Analytics. Wylie presenterà il libro in uscita a settembre in Italia per Longanesi Il mercato del consenso. Come ho creato e ho distrutto Cambridge Analytics.

Eccezion fatta per Tokarczuk e Wylie, gli altri ospiti stranieri saranno presenti al festival virtualmente attraverso collegamenti in live streaming. Tra questi lo scrittore irlandese Nick Hornby che proprio al festival pordenonese presenterà in anteprima il suo ultimo romanzo, commedia romantica e ironica con una morale post moderna che scardina il lieto fine fiabesco. E ancora, la cilena Marcela Serrano, il britannico Michael Palin membro dei geniali Monty Python nelle vesti di narratore, le statunitensi Amy Hempel e Julia Phillips.

Gel, mascherine, distanziamento interpersonale, intervalli di due ore tra un evento e l'altro per consentire la sanificazione e la gestione dei flussi, soprattutto nessuna delle colorate code gialle poiché gli eventi saranno con posti estremamente limitati e accessibili solo su prenotazione (nelle due forme, degli Amici di Pordenonelegge o con prenotazione libera dal 7 settembre sul sito della manifestazione). Sono gli elementi più evidenti di una nuova fruizione del festival che sarà proposto anche online. Pur riducendo gli eventi a un terzo rispetto alle precedenti edizioni «non abbiamo mai pensato di mollare. L'immagine che caratterizza questa edizione vuole eliminare ogni tentazione di vittimismo. È il gesto scaramantico delle corna, un gesto antropologicamente denso di significati, che peraltro vede contrapporsi due culture e letture diverse, tra Nord e Sud Europa.

« Sarà un'edizione nuova, con un assetto diverso, meno luoghi e più distanti, l'apertura stessa sarà una corona di eventi in contemporanea» ha commentato Gian Mario Villalta, curatore del festival con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. «Covid è il convitato di pietra che segna anche il programma - ha aggiunto Alberto Garlini - è un avvenimento storico che ha rotto le consuete narrazioni della realtà provocando un trauma nella società».

Questo scardinamento si tradurrà in alcuni appuntamenti non solo letterari, ma anche di riflessione filosofica, sociale ed economica: dall'esplorazione di questioni come fratellanza, gentilezza e coraggio, con Massimo Recalcati e Gianrico Carofiglio, agli scenari geopolitici come il conflitto tra Usa e Stati Uniti, fino all'analisi di come la disuguaglianza acuita da Covid mini il sistema economico da parte del premio Nobel Joseph Stiglitz. E ancora, il divulgatore scientifico David Quammen, autore di un saggio del 2012 in cui si prevedeva una nuova pandemia con focolaio in Cina. Folta, infine, la schiera di scrittori, giornalisti e studiosi italiani che daranno vita a dibattiti tra letteratura, arte e poesia.

