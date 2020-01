IL FENOMENO

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) Un altro boom di arrivi nella seconda giornata dei saldi invernali al Noventa Designer Outlet, a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, con visitatori come nelle migliori giornate di svendite dello scorso anno. Già dalle 8 di ieri mattina, un'ora prima dell'apertura della cittadella delle boutique, vi è stata un'intensa affluenza di auto, soprattutto provenienti dall'autostrada A4 Venezia-Trieste, che hanno causato code per qualche ora al casello d'uscita San Donà-Noventa. Sono state soprattutto vetture provenienti da Slovenia, Croazia e Austria a mettersi in fila allo svincolo autostradale, oltre a tanti italiani, compreso alcuni che, tornando dalle vacanze invernali, hanno approfittato per fare una sosta all'outlet. In breve tempo i circa 3mila posti auto interni si sono riempiti e diverse auto sono state dirottate verso la zona industriale, dove vi sono parcheggi per circa 5mila vetture, collegati in continuazione all'outlet da bus navetta gratuiti.

RESSA

Se la mattinata è stata caratterizzata da una viabilità intensa ma comunque senza particolari problemi, nel pomeriggio vi è stato un vero e proprio assalto alla cittadella della moda. Dalle 15 in poi hanno iniziato ad arrivare fiumane di auto dalla direzione di San Donà, che si sono riversate sulla rotatoria che consente l'ingresso all'outlet. Erano molti che, approfittando della bella giornata, stavano tornando da Jesolo dove avevano trascorso la mattina domenicale passeggiando in riva al mare e di ritorno dal litorale avevano deciso di fermarsi a fare acquisti all'outlet. Ma parcheggi liberi erano impossibili da trovare, non certo all'interno della cittadella. E allora è iniziata la sosta selvaggia. Tanti automobilisti, stanchi di cercare uno stallo regolare, hanno lasciato l'auto ovunque ci fosse uno spazio libero, non importa se si trattava di uno sterrato, un marciapiede, un'area riservata ad Autovie, al supermercato o ai locali pubblici, se limitavano l'accesso lungo le stradine laterali di via Calnova o occupavano parcheggi privati. Memore di quanto accaduto sabato scorso, quando un'infinità di vetture aveva occupato la zona degli alberghi creando il caos, la polizia locale di Noventa ha presidiato l'area, invitando gli automobilisti a desistere dal fermarsi. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine a dirigere il traffico, alcune vetture sono state lasciate anche ieri lungo la rotatoria, dove è assolutamente vietato sostare. Una settantina le multe staccate dalla polizia locale. Nel pomeriggio di ieri a regolare il transito, bloccando alternativamente le strade per evitare l'intasamento della rotatoria, a supporto delle forze di polizia di Noventa c'erano anche i colleghi di San Donà.

VIGILANZA

Dopo le 17, mentre l'affluenza di auto proseguiva a ritmo continuo, gli agenti sandonatesi hanno dovuto lasciare la postazione per recarsi a controllare i diversi falò dei Pan e vin, per cui la vigilanza è stata più critica. Agli attraversamenti pedonali anche ieri erano presenti gli addetti della società privata Busforfan che, in accordo con la direzione dell'outlet e la polizia locale, provvedevano a concentrare i pedoni e poi farli passare. Tuttavia questo non ha impedito ad alcuni di fare lo slalom tra le vetture in coda per accorciare il percorso, attraversando la strada spesso all'improvviso, a rischio della loro incolumità. I visitatori all'interno della cittadella hanno affollato piazzette, stradine e negozi, mettendosi pazientemente in coda per poter fare shopping a prezzi scontati. E oggi, giornata dell'Epifania, è atteso un altro assalto ai saldi dell'outlet.

Emanuela Furlan

