IL FENOMENO«È un fenomeno in crescita quello delle pastore. Ragazze che non sono intimorite dalla fatica e magari rimangono affascinate da una vita all'aperto. Comunque con una marcia in più». Così afferma Chiara Bortolas, responsabile regionale di Donne impresa Coldiretti. Guidate da una passione antica, le quote rosa della pastorizia in Veneto sono quasi un centinaio - secondo i dati forniti dall'associazione -. Mantengono una valenza zootecnica regionale che conta 55 mila pecore e 17 mila capre per un totale di 72 mila esemplari. La...