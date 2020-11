IL DRAMMA

TREVISO Per sette giorni un barlume di speranza era rimato acceso. Ieri, alle 16, si è spento. Remo Sernagiotto non ce l'ha fatta. L'ex europarlamentare è morto a 65 anni nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fatali i gravi danni cerebrali causati dall'ipossia conseguente all'arresto cardiaco che lo aveva colpito lo scorso lunedì. «Era un concentrato di energia - ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia - Di lui ricordo prima di tutto il sorriso, la positività e la voglia di fare». Tante le reazioni alla sua scomparsa. «Era un uomo generoso ed è stato un compagno di mille battaglie» afferma il deputato di Forza Italia Renato Brunetta. «Ho perso un amico straordinario con il quale ho condiviso per anni le scelte politiche» ricorda invece Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo Erc-Fratelli d'Italia. Non sono stati gli unici a rendergli omaggio.

L'UOMO

L'ex assessore regionale, sabato scorso, si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna lamentando un problema al cuore. Una fibrillazione cardiaca avevano detto gli esami. Nulla di grave: era tornato a casa con una terapia da seguire. Da alcuni mesi assumeva medicinali per il cuore prescritti dopo un piccolo intervento avvenuto a inizio estate. Un'operazione di routine, andata a buon fine. Lo scorso lunedì mattina il dramma: alle 6.30 è stato colpito da un arresto cardiaco. Trasferito in elicottero a Treviso, il suo quadro clinico era stato definito disperato.

IL POLITICO

Nato nella Dc, Remo Sernagiotto è diventato uno degli esponenti di punta di Forza Italia, creando una sua potentissima corrente. Dal 1998 al 2002 consigliere comunale a Montebelluna. Nel 2000 è stato eletto in consiglio regionale rimanendoci fino al 2010, quando è stato rieletto per la terza volta e nominato assessore al sociale dal presidente Zaia. Nel 2014 ha lasciato la Regione: con oltre 21mila preferenze è entrato infatti nel Parlamento Europeo. E qui si ferma anche la sua esperienza con Forza Italia per passare nei Conservatori Riformisti di Raffaele Fitto. Finita l'esperienza in Europa è entrato in Fratelli d'Italia puntando invano alla rielezione.

Giuliano Pavan

