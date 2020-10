IL DOSSIER

VENEZIA Sette foto in copertina, tra cui quella del governatore che, davanti ai cerchi olimpici, con l'indice e il medio fa il segno della vittoria. Sette aggettivi che sono anche sette sfide e sette qualità che ben descrivono la nostra terra. Ecco il Veneto che Luca Zaia, il governatore del 76%, ha in mente: un Veneto autonomo, vincente, eccellente, attraente, sostenibile, connesso e in salute. È questo il programma di governo 2020-2025 che Zaia ha depositato in vista dell'illustrazione, assieme alla giunta, al consiglio regionale convocato a Palazzo Ferro Fini per le ore 13 di domani. Un documento già disponibile sul sito istituzionale dell'assemblea legislativa.

LO STILE

Centosessantotto pagine a colori che nella grafica e nell'impaginazione - foto, tabelle, schemi - richiamano più un piano industriale di una società che un documento programmatico di un ente territoriale qual è la Regione. Per non parlare dell'abbondante uso di termini economici (middle management, task shifting, skill mix, retraining, tutti comunque con annessa traduzione) e della quantità di foto del governatore (sedici).

Nelle due pagine di introduzione, Luca Zaia afferma che «il mese di febbraio ha stravolto le nostre vite», ma che «c'è una cosa che l'emergenza sanitaria ci lascerà del Covid-19: la consapevolezza e l'orgoglio del grande valore del capitale umano e sociale del Veneto, della capacità dei Veneti di fare sempre il meglio anche nei momenti di estrema difficoltà, di grande sofferenza». Scrive il governatore: «Il peggio sembra essere passato, lasciando però una coda di perdite umane, ma anche economiche, immense. Per gli amministratori l'emergenza che si è appena conclusa sarà però anche l'occasione per trarre profondi insegnamenti: abbiamo visto che i Veneti non vogliono assistenzialismo, ma la possibilità di farcela da soli, tornando a lavorare e a produrre. E che, essendo un popolo pratico, non possono tollerare, in un momento di grave crisi, di essere prigionieri di burocrazie e lungaggini assurde da palazzo. È arrivato quindi il momento di elaborare piani di riserva cui far ricorso nei momenti di bisogno».

I CAPITOLI

Veneto Autonomo è il primo capitolo. La richiesta delle 23 materie non è una provocazione, non ci sarà alcuna secessione dei ricchi, non è un atto di egoismo. E viene ribadito che se il Governo non darà attuazione a quanto chiesto da 2,2 milioni di veneti, la Regione non starà a guardare ma procederà col tradurre le richieste relative alle ventitré materie contenute nella proposta veneta in altrettante proposte di legge regionale: tali proposte di legge verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale, a cominciare dalla competenza sull'organizzazione scolastica che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto delegabile in capo alle Regioni.

Veneto vincente parla dei Giochi: La duplice scelta della Regione del Veneto, prima sostenendo i Mondiali di sci a Cortina del 2021 e poi portando a casa le Olimpiadi del 2026, va interpretata anche nell'ottica di dare alla montagna veneta la prospettiva concreta di un nuovo Rinascimento. L'obiettivo è di assicurare la promozione e lo sviluppo del territorio veneto anche dopo gli eventi.

E poi Veneto eccellente, ossia la sfida di saper coniugare innovazione e tradizione, soprattutto manifatturiera, alla base dell'alta qualità ed eccellenza dei prodotti veneti. E Veneto attraente, cioè partire dalla scuola per insegnare a intraprendere ma anche imparare a raccontarci meglio. E ancora Veneto sostenibile perché la sostenibilità è la sfida del nuovo millennio e dovrà basarsi su tre pilastri: sociale, economico e ambientale. E ancora Veneto connesso con la previsione di realizzare infrastrutture di connettività iper-veloci (almeno a 1 Gigabit/secondo), ma anche una Gigabit Society inclusiva e diffusa per tutti i territori e le comunità, intervenendo con piani e risorse pubbliche nelle aree dove il mercato non è in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze di connettività degli utenti. Da ultimo Veneto in salute, capitolo che ripercorre le scelte già attuate da Palazzo Balbi.

«Un percorso per il nostro futuro, per un benessere diffuso e per crescere ancora insieme», ha detto il governatore.

Alda Vanzan

