IL DOLOREFAGAGNA (UDINE) Raccontare un figlio che non c'è più, che se ne è andato per sempre in una piovosa notte di novembre, è difficile quanto cercare un perché a un dolore che non trova parole. Marco Burelli ha detto addio sabato notte a suo figlio Daniele, 16 anni, un concentrato di gioventù, di voglia di vivere tutto e subito. Lo ha visto tra le lamiere dell'auto, ha gridato che quello era suo figlio, che voleva avvicinarsi, «ma mi hanno detto che non c'era più niente da fare», racconta al telefono con la voce che ogni tanto si...