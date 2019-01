CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOVENEZIA Un anno fa e un mese fa, il 5 dicembre 2017, venne approvata la legge numero 182 relativa al distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia. Un anno e un mese dopo, ecco la bozza di intesa tra le due Regioni per definire come applicare quel distacco.L'atto, pubblicato ieri sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, dovrà ora essere sottoscritto dai rispettivi governatori, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, e cerca di far fronte al vuoto regolamentare che spettava...