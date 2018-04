CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOVENEZIA In consiglio regionale del Veneto il tiramisù mette d'accordo tutti. Non c'è neanche bisogno di intervenire, è questione di fede. Culinaria, sì. Lo testimonia la Risoluzione numero 46 presentata e votata ieri senza battere ciglio. Tre righe di dispositivo: Il consiglio regionale del Veneto dichiara che il Tiramisù come tradizionalmente inteso appartiene unicamente e inscindibilmente al patrimonio culinario, storico, culturale ed etnografico della Regione del Veneto ed in particolare della Città di Treviso. Approvato...