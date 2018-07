Il dissidente: colpito perché contrario alla guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha negato di essersi fatto corrompere, sostenendo che le accuse rivolte contro di lui dalle autorità russe costituiscono una ritorsione per l'attività politica svolta, e in particolare per la sua posizione contraria alla guerra in Crimea.L'ex senatore della Federazione russa, Dmitry Krivitskiy, 44 anni, si è difeso così di fronte ai giudici della Corte d'appello di Venezia (presidente Alberta Beccaro), ai quali ha dichiarato di opporsi al trasferimento in patria, dove la sua vita sarebbe a rischio. I suoi legali, gli avvocati Anna Paola...