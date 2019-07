Il direttore del Mittelfest con Carola E Fedriga diserta la presentazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICACIVIDALE Non si placa la scia polemica dopo la decisione del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga di disertare l'inaugurazione del Mittelfest di Cividale, una scelta di rottura rispetto a certe dichiarazioni del direttore artistico. «Siano medici o artisti, la linea è tappare la bocca a chi esprime un pensiero dissidente con il potere, cioè con la Lega e con Fedriga. Non inventano nulla, perché il tipo di governo in cui si intimidisce o si caccia qualcuno in base alle opinioni ha già un nome e un po' alla...