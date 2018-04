IL DIBATTITO VENEZIA «Scopro che l'esercizio di una mera opportunità,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA «Scopro che l'esercizio di una mera opportunità, e cioè la manifestazione di interesse a ospitare le Olimpiadi, sembra diventata un affare di lesa maestà, come se non dovessimo neanche permetterci di pensare che Cortina possa candidarsi. Hanno deciso che dovrà essere Milano? Bene, allora dicano al mondo intero che hanno valutato Cortina e che Cortina non va bene per questi e questi motivi. Ma devono dire quali». Così il governatore del Veneto Luca Zaia in merito al progetto di poter organizzare a Cortina d'Ampezzo,...