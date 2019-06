IL DIBATTITO VENEZIA In un Nordest in cui ha perso un milione di voti nel giro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA In un Nordest in cui ha perso un milione di voti nel giro di un anno, il Movimento 5 Stelle prova a ripartire dalle origini. Accadrà fra una decina di giorni nel Trevigiano, con il raduno interregionale del dopo-Europee: ai promotori non dispiacerebbe poter consegnare in quell'occasione al capo politico Luigi Di Maio il documento con cui i pentastellati veneti sollecitano un cambio di rotta ai vertici nazionali. Il testo è tuttora in corso di stesura, ma è pressoché certo che al primo punto ci sarà l'autonomia: «È...