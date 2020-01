IL DIBATTITO

VENEZIA I sindaci di quella che una volta si chiamava PaTreVe ci stanno. «Sono anni che lavoro e mi impegno per questo progetto», dice Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia. Da Treviso il leghista Mario Conte osserva: «In questo momento storico funziona la squadra, bisogna fare rete». E il sindaco di Padova Sergio Giordani: «Sono pronto a discutere e, perché no, ad immaginare assieme come agire ciascuno nelle proprie competenze con passi concreti». C'è un solo assente tra chi plaude alla proposta della presidente di Assindustria Venetocentro Maria Cristina Piovesana: il governatore del Veneto. Da Luca Zaia non sono arrivate critiche all'idea di creare una fondazione per dare una metropoli al Veneto. Ma neanche ssotegni. «Nessun commento», ha fatto sapere Palazzo Balbi. Quel che si dice un silenzio assordante.

LA PROPOSTA

A reti unificate, con un intervento pubblicato sui quotidiani veneti, la presidente di Assindustria Venetocentro - che mette assieme Padova e Treviso ed è la seconda più importante associazione territoriale di Confindustria dopo Assolombarda e la prima del Nordest - ha parlato di un triangolo industriale che esiste nei fatti, cui manca però un vertice veneto di rango metropolitano assimilabile a Milano e Bologna. Secondo la leader degli industriali padovani e trevigiani, il Veneto non avrebbe una Capitale vera, un centro metropolitano in grado di confrontarsi con le altre capitali italiane ed europee. Di qui la proposta: creare una entità (fondazione, associazione, consorzio) sovra istituzionale ed extraistituzionale, che cominci ad elaborare un progetto condiviso di capitale metropolitana del Veneto. L'innesco, come lo definisce Piovesana, dovrebbe arrivare non dalla politica per le sue naturali logiche competitive e conflittualità, ma dalle componenti economiche, sociali, culturali rappresentative della nostra comunità.

I PRECEDENTI

Una capitale veneta? Se ne parla da trent'anni, un dibattito che nel 1990 ha impegnato la Regione nell'individuare l'area metropolitana più idonea per il Veneto, da nessuna città alla provincia di Venezia, tesi quest'ultima che poi ha trovato conforto normativo nell'istituzione della Città metropolitana. Ma è evidente che agli industriali non basta questo perimetro. E non solo a loro se si pensa che dieci anni dopo, nel 2000, gli allora sindaci di Padova Giustina Destro e di Venezia Paolo Costa firmarono un protocollo d'intesa per costituire la Città metropolitana Centro Veneta che comprendesse Padova e Venezia e fosse aperta a integrazioni.

LE REAZIONI

E i sindaci di oggi cosa dicono?

«Avanti così Confindustria! È un importante segnale di unità contro le divisioni e le paure», ha twittato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Aggiungendo: «Credo tanto in questo progetto! Adesso importante coinvolgere tutte le categorie economiche e i cittadini». Brugnaro spiega: «Il progetto non deve essere di parte. E non è sufficiente la PaTreVe, la vera città metropolitana di Venezia coincide con il bacino scolante in laguna, quindi tutta Venezia, Padova, Treviso, un pezzo di Vicenza, Belluno, Rovigo». E la capitale? «Sarebbe la città stessa, Venezia all'interno della quale ci sono Padova, Treviso, Mestre. Dal punto di vista identitario non cambierebbe niente, ognuno resterebbe orgoglioso della propria storia, ma a livello internazionale sarebbero le città di Venezia».

Mario Conte, sindaco di Treviso, è convinto: «È arrivato il momento di fare squadra a livello veneto». Con capitale Venezia? Qui glissa, dice invece che «abbiamo la fortuna di essere in una Regione che ha il miglior governatore d'Italia», Zaia ovviamente, e avvisa: «La politica da sola non può fare molto? Neanche gli industriali. Per questo dico che bisogna fare rete».

Concetto ribadito dal sindaco di Padova Sergio Giordani che, ampiamente favorevole alla proposta della Piovesana, avanza un «unico suggerimento»: «Non serve una politica che pensa di fare tutto da sola, ma allo stesso modo il tessuto economico deve mantenere un alto livello di coesione e dialogo con quello istituzionale. In queste sfide infatti o si cammina assieme o non si va lontano. I buoni esempi non mancano e serve avere fiducia nella capacità delle istituzioni di fare squadra, con Conte e Brugnaro ho un ottimo rapporto, così come le sensibilità diverse non hanno impedito a me e a Zaia di portare avanti progettualità come l'ospedale fondamentali per tutta la regione».

Anche il Pd regionale, con il capogruppo Stefano Fracasso, si dice d'accordo, lanciando però critiche alla politica regionale di Zaia: «Noi ci siamo ma servono infrastrutture, servizi e nuove politiche per il lavoro».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

