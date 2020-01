IL DIBATTITO

VENEZIA Botta e risposta su Facebook, dopo l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle. Attacca il padovano Livio: «Ma chi è o pensa di essere D'Incà per imporre le sue decisioni senza metterle al voto? E voi attoniti e muti con una sala litigiosa, irragionevole e svuotata, senza decisioni». Replica il veronese Antonio: «Credo che il peso politico delle dichiarazioni di un rappresentante della compagine governativa (per di più ministro dei rapporti con il Parlamento) debba essere attentamente valutato, anche se non necessariamente condiviso nel merito». Il dialogo fra i due attivisti, apparso sulla pagina del consigliere regionale Manuel Brusco, dà tutto il senso del cruccio pentastellato, ora che il ministro Federico D'Incà ha lanciato l'idea di mettere al voto su Rousseau, dopo le Regionali di Emilia Romagna e Calabria, la scelta fra le due alternative elettorali in Veneto: corsa solitaria, al massimo in coppia con una lista civica, o piuttosto alleanza con il Partito Democratico?

All'indomani della mossa che ha sparigliato i giochi, dividendo la platea di Selvazzano Dentro sull'eventualità di cambiare direzione rispetto alla strada imboccata nella riunione di tre mesi fa, D'Incà si è preso una domenica di riposo con la famiglia, ma resta convinto della propria posizione. «Non ho la pretesa di convincere tutti fa sapere ma ho ritenuto giusto aprire il dibattito. So bene cos'era stato detto a ottobre, ma da allora la situazione potrebbe essere cambiata, con il tempo ci si evolve. Comunque la mia è una proposta: dare alla base la possibilità di decidere, dopo il 26 gennaio, votando sulla nostra piattaforma digitale».

Jacopo Berti, capogruppo regionale uscente e co-responsabile della fase elettorale, era stato invece perentorio nel voler mantenere la linea già indicata: «Di sicuro non faremo alcuna alleanza con gli altri partiti», aveva dichiarato alla vigilia dell'incontro, tanto da ribadire adesso che la votazione elettronica «è una proposta isolata di D'Incà». Resta dunque la sfida interna tra l'ala governista e la frangia purista del M5s, spaccate anche sulla lettura della svolta di sabato. Per la componente favorevole all'asse giallorosso, numericamente minoritaria a sentire gli interventi al microfono, D'Incà ha voluto lanciare un sasso nello stagno, in coerenza con il suo ruolo di ministro, per di più delegato ai rapporti con il Parlamento e dunque portato per incarico al confronto e alla mediazione. Per la corposa fazione che vede nel Pd un nemico pari alla Lega, invece, l'esponente bellunese ha compiuto una fuga in avanti senza verificare di avere abbastanza consensi dalla sua parte.

Da parte sua, comunque, D'Incà rinvia a quanto detto l'altro ieri: «Dobbiamo dimostrare ai veneti che noi siamo diversi. Non siamo chiacchiere, non siamo promesse, ma siamo per esempio la realizzazione del referendum sull'autonomia del Veneto. Questi sono passaggi che si possono fare soltanto se si è insieme ad altri. Funziona così: hai le spalle più grandi, hai la rappresentanza forte di un Paese intero e puoi portare avanti i temi. Appunto l'autonomia, ma anche il Mose, le Grandi Navi, le Olimpiadi». A parere del ministro, lo schema M5s più civica sarebbe andato bene «l'anno scorso», mentre adesso è tempo di «una visione più ampia».

Con quali tempi? «Secondo me è l'opinione dell'esponente di Governo per fare la lista del Movimento 5 Stelle si può partire anche domani mattina. Ma poi ci vuole una riflessione, dopo i risultati dell'Emilia Romagna e della Calabria, per decidere se fare questa alleanza o no, in una seconda assemblea e con un voto attraverso la nostra piattaforma digitale Rousseau in Veneto». Vale a dire con partecipazione riservata ai residenti in questa regione, come sarà oggi per gli iscritti di Liguria, Puglia e Toscana, chiamati ad esprimersi sui rispettivi candidati alla presidenza.

