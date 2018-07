Il diario del suicida rovinato dalla lucciola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIARIOPADOVA «Ana Alina Ursu, mi sono rovinato per te. Non so proprio se l'incidente di Alina contro S. e suo cugino A. sia stato un complotto per rovinarmi economicamente. Adesso sono rovinato. Ciao, A.S.». Sono le ultime parole che A.S. ha scritto prima di togliersi la vita. Era lo scorso gennaio e l'operaio di Piove di Sacco, in provincia di Padova, aveva quarantanove anni, quando si è soffocato con una busta di plastica. Aveva perso tutti i suoi risparmi e si era indebitato per una giovane prostituta romena.TRUFFA ED ESTORSIONEL'uomo...