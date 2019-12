Il diacono operaio per vent'anni vicino ai detenuti

Fino all'ottobre dell'anno scorso, e aveva 92 anni, faceva su e giù da Mestre a Venezia per portare assistenza - spirituale ed anche materiale - ai detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore. Giuseppe (ma lo chiamano tutti Bepi) Pistolato diciamo che ha smesso per raggiunti limiti di età, ma da allora svolge il suo servizio di diacono nel Centro Anziani Nazaret di Zelarino, a Mestre, e le primavere sono arrivate a 93.

«Commendatore? Per me era già tanto essere diacono...» commenta dopo aver saputo della nomina arrivata dal Presidente della Repubblica. Qualcuno che lo conosce bene, completamente a sua insaputa, aveva segnalato la sua incredibile storia iniziata come carpentiere della Breda di Porto Marghera, l'attuale Fincantieri, dove dopo la Seconda guerra mondiale aderì al Partito comunista per lasciarlo dopo 4 anni dopo aver saputo delle purghe sovietiche di Stalin. Poi, dopo 40 anni di lavoro, in pensione e rimasto vedovo, accoglie l'invito a diventare diacono della diocesi di Venezia, il primo (e il più anziano) diacono operaio che dal 1997 entra all'interno di un carcere. Porta una parola di conforto, ma anche cose concrete come scarpe, ciabatte, maglieria intima e altre cose di prima necessità che raccoglie e acquista non appena esce dal carcere. Ventuno anni senza perdere un appuntamento, nonostante gli inevitabili acciacchi dell'età. «Prima di averci messo piede dentro non ero nemmeno mai passato di fronte ad un carcere» racconta, poi quest'esperienza gli ha segnato la vita facendogli conoscere «un mondo di persone, prima che detenuti, ai quali ho offerto la mia amicizia».

La motivazione del riconoscimento del Quirinale parla chiaro: «Per l'impegno profuso, nel corso della sua vita, nella promozione del valore della solidarietà». «Certo, sono emozionato e alla mia età devo stare attento alle emozioni - riprende Pistolato -. Sono un timido, non mi piace essere al centro delle attenzioni... Devo stare attento a non montarmi la testa». Ma non si corre questo pericolo: Bepi non sarà mai un cumenda qualsiasi.

Fulvio Fenzo

