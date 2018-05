CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il costituzionalista trevigiano Sandro De Nardi (in foto) è docente di Diritto pubblico e di Ordinamento giudiziario e forense alla Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova.Perché la giustizia è lenta: forse per la troppa litigiosità? «C'è una miscela di fattori eterogenei ed esplosivi che concorrono a far sì che i processi abbiano spesso tempi biblici. Uno è certamente l'elevata litigiosità dell'italiano medio, ma percentualmente non pesa più di tanto». Quanto incide la carenza di risorse e personale?«Questo problema...