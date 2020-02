LA POLEMICA

VENEZIA «Io non so niente, e se non lo so io che sono l'ideatore della candidatura di Cortina vuol dire che non serve». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia - da Bruxelles dove si trova per partecipare alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni che inaugura il nuovo mandato 2020-2025 - risponde alle polemiche scatenate nei giorni scorsi dal mancato invito dei presidenti delle Regioni di Veneto e Lombardia a un evento sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 organizzato al Parlamento Ue dal gruppo dei Socialisti e democratici. A chi gli chiedeva aggiornamenti su un possibile invito alla conferenza dopo le polemiche politiche, Zaia risponde: «Io me ne sono accorto dagli articoli di giornale», e ricorda che «molti esponenti del Pd mi hanno preso in giro quando ho candidato Cortina. Addirittura hanno protestato in consiglio regionale perché non ero presente ma ero a Tokyo alla presentazione della candidatura».

Il convegno in questione è fissato per il 22 aprile in una sala del Parlamento Europeo a Bruxelles. I politici italiani chiamati a intervenire, insieme ai rappresentanti del Coni, sono tutti del Pd e del M5s (tranne il sindaco bellunese Gianpietro Ghedina, espressione di una civica dall'orientamento di centrodestra). Lega e Forza Italia, partiti che governano Veneto e Lombardia e cioè le Regioni che sono il motore della macchina organizzativa olimpica, sono insorte, accusando il Pd di voler «intestarsi i Giochi», mentre l'eurodeputata dem Alessandra Moretti, che è tra i relatori, ha parlato di «polemica senza senso».

LA LEGGE

Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei ministri - inizialmente in agenda alle 16 ma poi spostato alle 20 - dovrebbe approdare anche una misura per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 e per lo svolgimento delle finali Atp, il torneo di tennis che si disputerà nel 2021 a Torino. In Preconsiglio è stata presentata la bozza di Legge olimpica che definisce la struttura organizzativa dei Giochi. Sono confermati i quattro organi di gestione e organizzazione. La legge prevede anche 58 milioni di garanzie da parte dello Stato nei confronti del Cio e un ruolo per l'Istituto per il Credito sportivo. Da chiarire il nodo relativo alla governance dell'Istituto, essendo prevista una riforma dello statuto e una riformulazione del consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA