VENEZIA Tra infermieri e medici, ma soprattutto tra i loro sindacati, scoppia la guerra giudiziaria. Fials ha annunciato ieri la propria costituzione, davanti al Tar del Veneto, nel ricorso promosso nel gennaio scorso da Cimo contro la Regione. In ballo c'è la delibera con cui erano stati istituiti i percorsi di formazione complementare per le professioni sanitarie, in particolare per lo sviluppo delle competenze avanzate dell'infermiere nella continuità delle cure.

Si tratta dei corsi teorico-pratici da 300 ore, destinati per ogni tornata a 25 infermieri che prestano servizio nell'assistenza domiciliare e che sono chiamati a gestire i pazienti complessi, garantendo anche il passaggio dall'ospedale al territorio. Contro questa possibilità si era però schierata l'organizzazione dei medici ospedalieri Cimo, secondo cui «la normativa di legge nazionale prevede le competenze avanzate solo per i laureati con diploma che abbiano conseguito, con frequenza ad appositi master perlomeno annuali, la qualifica di specialista». Perciò la delibera era stata impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale.

In questo procedimento si inserisce ora l'opposizione di Fials, che rappresenta proprio i lavoratori potenzialmente interessati da quel tipo di formazione. «La professionalizzazione del professionista sanitario diverso dal medico e lo stesso riconoscimento di ruoli dirigenziali nell'ambito della rispettiva area di specializzazione non sono assolutamente attacchi alla funzione del medico», afferma il segretario nazionale Giuseppe Carbone, per il quale è «l'esperienza del medico che deve evolvere». (a.pe.)

