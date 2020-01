IL CONTENZIOSO

VENEZIA A dieci anni dalla Grande Alluvione, l'ex commissario straordinario (e generale dei carabinieri) Vincenzo Alonzi è in causa con il Governo e con la Regione. Alle istituzioni viene contestato di non avergli pagato 88.805 euro lordi, per l'attività svolta in due anni e mezzo del suo mandato di delegato al rischio idrogeologico nel Veneto e cioè sostanzialmente all'attuazione del piano D'Alpaos. Il contenzioso ha già interessato sia il Tribunale di Venezia che il Tar del Veneto, ma deve ancora essere chiarito a chi spetta la competenza, motivo per cui è stata fissata un'altra camera di consiglio per il prossimo 4 marzo.

LA NOMINA

L'ex comandante provinciale di Treviso era stato nominato dall'allora premier Silvio Berlusconi il 21 gennaio 2011. L'incarico triennale era andato avanti, fra prorogatio e assenza di subentro, fino al 26 giugno 2014. Inizialmente fissato in 130.000 euro lordi annui, il compenso eta stato rideterminato in seguito all'entrata in vigore della legge sulla spending review, che dal 1° gennaio 2012 aveva previsto di suddividere la retribuzione dei commissari in una parte fissa e in un'altra variabile, ciascuna di importo non superiore a 50.000 euro. Ma siccome le modalità per il calcolo della parte variabile non erano state definite, dopo il primo anno a stipendio pieno Alonzi aveva ricevuto solo la parte fissa e, negli ultimi tre mesi di lavoro, nemmeno quella, tanto da reclamare 73.600 più altri 15.205,00 euro lordi.

I DUE TRIBUNALI

Dopo aver inutilmente sollecitato gli enti pubblici a versargli il saldo, l'ex commissario ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Venezia. Quest'ultimo però l'11 novembre 2016 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia, in quanto Alonzi andava qualificato come funzionario onorario, per cui il caso doveva passare al Tribunale amministrativo regionale. Nel frattempo il 20 marzo 2017 è stato emanato il decreto che stabilisce i criteri e le modalità con cui erogare la parte variabile della retribuzione. Ma secondo quanto esposto dagli avvocati Vittorio Paolucci e Francesco Conte, quel provvedimento non sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tanto che il loro assistito ne avrebbe avuto conoscenza «solamente tempo dopo e in modo fortuito».

LA DIFFIDA

A quel punto Alonzi ha formalizzato una diffida il 28 dicembre 2018 e un sollecito il 14 maggio 2019, a cui però è seguito il silenzio da parte delle amministrazioni interessate: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, Regione. Contro questi enti il generale ha avviato un secondo ricorso, questa volta davanti al Tar del Veneto, per chiedere la liquidazione dell'importo eventualmente anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, in caso di inadempienza.

I DUBBI

Attraverso un'ordinanza pubblicata l'altro giorno, però, i giudici amministrativi hanno affermato «la sussistenza di possibili dubbi di inammissibilità per più versi» del ricorso. Per sapere almeno se la sentenza del Tribunale ordinario sia passata in giudicato o meno, e dunque capire quale sia la giurisdizione competente, il procedimento è stato rinviato. E così la causa continua.

Angela Pederiva

