VENEZIA A nemmeno un mese dall'iscrizione della Dop nel registro eAmbrosia da parte della Commissione Europea, il Consorzio Pinot Grigio Delle Venezie Doc ottiene finalmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento ufficiale e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le legittime funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, e informazione.

Con il Decreto Ministeriale dell'11 agosto 2020 si è concluso rapidamente l'iter di richiesta del riconoscimento avviato lo scorso 23 luglio, arrivato, come auspicato dal Consorzio, in tempo per questa vendemmia che tra pochi giorni inizierà in alcune aree di produzione del Pinot Grigio delle Venezie.

È solo nell'aprile del 2017 che viene formalizzata la nascita del Consorzio di Tutela, con la conseguente sostituzione della preesistente IGT e l'obbligo, dal 1° agosto 2018, di imbottigliare solo Pinot grigio Delle Venezie Doc. «A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i nostri Soci desidero ringraziare il ministero non solo per la professionalità e disponibilità dimostrate, ma anche per la rapidità nella gestione della pratica per il conseguimento del riconoscimento del nostro Consorzio dichiara il Presidente Albino Armani. «Ora diventiamo ufficialmente soggetto attivo anche nell'ambito dei finanziamenti per la promozione e valorizzazione del Pinot grigio Delle Venezie Doc - continua - e potremo ripartire nel 2021 con un'offensiva decisa sui mercati mondiali».

