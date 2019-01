CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOCostante Gris era un uomo severo, di principi antichi, non frequentava la chiesa, ma considerava fondamentali come bussola i valori cristiani. Temuto e rispettato. Un signore di campagna, colto (laureato in ingegneria) e generoso. Potremmo dire un uomo illuminato per quegli anni - a cavallo tra fine Ottocento e il primo Novecento - che considerava i contadini «una risorsa fondamentale da salvare e non da sfruttare». Sandro Gris è un uomo mite, educato e sensibile. Ha meno grinta del bisnonno, ma molta più diplomazia. È un...